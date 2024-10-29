Госдума приняла закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции

Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении ответственности за организацию нелегальной миграции. Согласно документу, за такой вид правонарушений будет грозить до 15 лет лишения свободы.

Также вводятся новые квалифицирующие признаки организации незаконной миграции – совершение этого преступления с целью сокрытия другого преступления или облегчения его совершения, с использованием поддельных документов, а также с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность, и с использованием интернета.

Также предусматриваются повышенная уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства. За такой вид правонарушений будет предусматриваться наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Также депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев выступил с инициативой выплачивать женщинам в возрасте до 25 лет по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка.