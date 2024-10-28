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Общество 28 октября 2024 13:15

В Госдуме призвали выплачивать родившим до 25 лет женщинам по 100 тыс. рублей

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Депутат Государственной Думы РФ Султан Хамзаев выступил с инициативой выплачивать женщинам в возрасте до 25 лет по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка.

«Необходимо выплачивать дополнительные пособия за ранние, а по факту – своевременные роды. Считаю хорошей и правильной инициативой выплачивать женщинам до 25 лет по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка», – приводит слова парламентария РИА Новости.

По его словам, такую меру ввели на днях в Самарской области, которая стала уже пятым регионом с подобными мерами.

Ранее сообщалось о принятии Госдумой законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда. С января следующего года МРОТ в России составит 22 440 рублей.

#Госдума #выплаты #рождаемость #демография
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