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В Госдуме призвали выплачивать родившим до 25 лет женщинам по 100 тыс. рублей
Депутат Государственной Думы РФ Султан Хамзаев выступил с инициативой выплачивать женщинам в возрасте до 25 лет по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка.
«Необходимо выплачивать дополнительные пособия за ранние, а по факту – своевременные роды. Считаю хорошей и правильной инициативой выплачивать женщинам до 25 лет по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка», – приводит слова парламентария РИА Новости.
По его словам, такую меру ввели на днях в Самарской области, которая стала уже пятым регионом с подобными мерами.
Ранее сообщалось о принятии Госдумой законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда. С января следующего года МРОТ в России составит 22 440 рублей.
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