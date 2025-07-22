Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Государственная Дума сегодня на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Об этом сообщает ТАСС.

Перед голосованием перед парламентариями выступил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Он, в частности, пожаловался, что «зарубежные платформы отказываются системно удалять экстремистские материалы, которые на них размещаются».

Недружественное отношение зарубежных цифровых платформ совпало с началом специальной военной операции, обратил внимание министр.

При этом он подчеркнул, что передача запросов пользователей поисковыми системами в правоохранительные органы не предусмотрена.

«Только в рамках возбужденного уголовного дела, когда есть конкретные основания для проведения ОРД. В этом смысле никаких рисков не возникает», – заверил Шадаев.

В результате, по его оценке, принятие новеллы позволит не допустить дальнейшего распространения экстремистских материалов и пока не принимать решений о блокировке «больших западных платформ». «Мы говорим о том, что рядовые пользователи не пострадают. Это очень важно», – выразил уверенность он.

Закон, в частности, дополняет КоАП РФ статьей 13.53 «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Штраф за такое нарушение составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Кроме того, в статье 14.3 появляется часть 18, вводящая ответственность за рекламу VPN-сервисов. Для граждан штраф за «распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен», будет равняться от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, для должностных лиц – от 80 тыс. до 150 тыс., а для юридических – от 200 тыс. до 500 тыс.