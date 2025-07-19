В Госдуме предложили остановить принятие закона о штрафах за просмотр контента

Вице-спикер Государственной Думы Владимир Даванков в своем Telegram-канале выступил против законопроекта о штрафах за поиск и просмотр экстремистского контента и рекламу VPN.

По словам представителя партии «Новые люди», «размытые формулировки позволяют записать в преступники миллионы людей просто за поиск и просмотр нежелательной информации».

Политик обратил внимание на то, что в случае принятия закона нарушением будет считаться простой переход по ссылке и ознакомление с запрещенным изображением, треком или видео. «Это может коснуться каждого, от наших детей до наших родителей, бабушек и дедушек», – уверен парламентарий.

Кроме того, Даванков добавил, что за два года побывал в 72 регионах и 90% участников встреч подтверждали, что используют VPN. «Эти люди не преступники-экстремисты. Это студенты, молодые мамы, ученые, предприниматели, бойцы СВО – в общем и целом, вся страна», – подчеркнул депутат.

Госдума 17 июля приняла во втором чтении законопроект о штрафах за доступ к экстремистским материалам в интернете, рекламу VPN-сервисов, а также за передачу номеров телефонов и данных для входа на онлайн-платформы.

В случае принятия новеллы КоАП, в частности, окажется дополнен статьей 13.53 «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Штраф за такое нарушение составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Кроме того, в статье 14.3 появится часть 18, вводящая ответственность за рекламу VPN-сервисов. Для граждан штраф за «распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен», будет составлять от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, для должностных лиц – от 80 тыс. до 150 тыс., а для юридических – от 200 тыс. до 500 тыс.