Госдума приняла поправку о выплате остатков маткапитала

Государственная Дума РФ приняла поправку, разрешающую выплату неистраченных остатков материнского капитала до 10 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания.

Новая норма оформлена как поправка ко второму чтению законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного социального обеспечения жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Найти решение этого вопроса поручил Президент [России] Владимир Владимирович Путин. Благодаря ему дополнительную поддержку получат более 730 тыс. семей», — заметил выступивший одним из авторов поправки Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своем выступлении спикер также обратил внимание на то, что новелла вступит в силу с момента опубликования — и, соответственно, семьи, которым положена эта выплата, смогут воспользоваться ею уже летом.

Упомянутое Володиным поручение глава государства дал во время встречи с семьями — победителями конкурса «Это у нас семейное». С соответствующей просьбой к нему обратилась семья Норжиловых — Батодалаевых из Бурятии и Забайкальского края.

Еще одна принятая сегодня поправка устанавливает с 1 января 2025 года ежемесячную прибавку к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы. «Никаких заявлений для этого писать не потребуется. Указанная выплата будет назначаться автоматически», — пояснил в связи с этим Володин.

Указом Президента РФ Владимира Путина 2024-й в России объявлен Годом семьи.