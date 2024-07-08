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Путин поручил индексировать выплаты по уходу за детьми-инвалидами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями — финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» поручил индексировать выплаты по уходу за детьми с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает ТАСС.
Сейчас выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы равняются 10 тыс. рублей. Последний раз они индексировались более пяти лет назад, 1 июля 2019 года.
Кроме того, Путин предложил платить компенсацию по уходу за детьми с ограниченными возможностями здоровья не только родителям, но и близким родственникам.
«Какая разница, кто ухаживает за ребенком, мама или бабушка, нужно всех уравнять <...>», — заявил глава государства (цитата по РИА Новости).
Помимо этого, Президент РФ поддержал идею разрешить выплату неистраченных остатков материнского капитала, начав с суммы в 10 тыс. рублей. С соответствующей просьбой к нему обратилась семья Норжиловых — Батодалаевых из Бурятии и Забайкальского края.
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