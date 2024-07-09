Остаток маткапитала смогут забрать более 730 тысяч российских семей

Свыше 730 тысяч российских семей получат возможность забрать неиспользованный остаток материнского капитала в размере менее 10 тысяч рублей. Предоставлять его будут в виде единовременной выплаты, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

Он напомнил, что накануне во время встречи с семьями — победителями конкурса «Это у нас семейное» Президент России Владимир Путин дал целый ряд поручений, востребованных гражданами страны.

Министр отметил, что остаток в менее чем 10 тысяч рублей мог образоваться у тех, кто потратил средства материнского капитала, к примеру, на улучшение жилищных условий либо образование детей. Средства можно направить на накопительную пенсию матери. Соответствующие изменения будут приняты в ближайшее время.

«Всем семьям, имеющим такие остатки, Социальный фонд проактивно направит уведомление о возможности получить выплату и забрать остатки материнского капитала. К уведомлению будет приложено предзаполненное заявление для уточнения реквизитов», — объяснил порядок процедуры Котяков.

Указом Президента Владимира Путина 2024-й в России объявлен Годом семьи.