Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США в связи с крушением российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Теракт, совершенный ВСУ с использованием американского оружия, привел к гибели нескольких десятков человек. Решение принято на заседании нижней палаты парламента, сообщает ТАСС.

Напомним, что разработка документа велась по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Российские депутаты призывают американских конгрессменов отказаться от поддержки киевского режима, а также помочь в привлечении виновных к ответственности.

«Поражение самолета осуществлено военными формированиями Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства», — подчеркнуто в документе.

Накануне Президент России Владимир Путин заявил, что доподлинно установлено, из какого оружия над Белгородской областью был сбит российский военно-транспортный самолет. Он полагает, что украинские военные сбили борт случайно, однако это в любом случае является преступлением.

Самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области 24 января. На борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. После происшествия в украинских СМИ появилась информация, что по самолету ударили Вооруженные силы Украины, а на борту воздушного судна якобы находились ракеты С-300.