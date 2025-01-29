Госдума потребует от США и ООН расследовать возможное покушение на Путина

Государственная Дума ФС РФ потребует от Конгресса Соединенных Штатов и Организации Объединенных Наций расследовать заявление американского журналиста Такера Карлсона о подготовке администрацией экс-президента США Джо Байдена покушения на российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«ГД направит обращение в Конгресс США и ООН с требованием расследовать заявление Такера Карлсона о подготовке администрацией Байдена покушения на Владимира Путина», — заявили в пресс-службе нижней палаты Федерального Собрания.

При этом обращение поддержали все фракции Госдумы, уточнили в пресс-службе.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее призвал не верить бездоказательным словам о подготовке покушения на Президента России.

Такер Карлсон в разговоре с другим журналистом, Мэттом Таибби, обвинил администрацию предыдущего Президента США Джо Байдена в попытке убить Владимира Путина. При этом он не привел никаких подробностей и доказательств.