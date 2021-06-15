Госдума поддержала поправки в Уголовный кодекс по усилению контроля над оборотом оружия

Госдума во втором чтении приняла поправки в Уголовный кодекс, которыми предполагается усилить контроль над оборотом оружия. Ответственность предлагается ужесточить по статьям об обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также о незаконном изготовлении оружия, сообщается на сайте Государственной Думы.

«Преступления, связанные с нелегальным сбытом огнестрельного оружия, переведут в разряд тяжких. Максимальный срок лишения свободы составит до 15 лет, а максимальный штраф — до 800 тыс. рублей. Нелегальный оборот оружия с использованием интернета будет приравнен к преступлению, совершенному по предварительному сговору», — говорится в сообщении.

Незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия предлагается вывести в отдельную статью. В этой части максимальный срок лишения свободы составит 15 лет со штрафом до миллиона рублей.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за незаконные изготовление и продажу пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Лишение свободы составит до четырех лет со штрафом до 80 тыс. рублей.

Более того, к уголовному преступлению предлагается приравнять хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся и пиротехнических предметов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Государственный Совет Татарстана выступил с законодательной инициативой о повышении возраста для приобретения оружия с 18 лет до 21 года.