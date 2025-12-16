Госдума поддержала перевод домовых чатов в мессенджер MAX

Фото: duma.gov.ru

Государственная Дума ФС РФ сегодня на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по твердым коммунальным отходам взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщает РИА Новости.

В новелле указано, что порядок такого взаимодействия через домовые чаты установит Минстрой России.

Кроме того, закон наделяет профильное федеральное министерство правом устанавливать порядок и сроки оформления актов приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов.

По мнению первого заместителя председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, с помощью чатов в MAX удастся решить проблему идентификации участников, из-за которой сейчас сложно удаленно проводить общие собрания собственников жилья.

«Изменения позволят повысить уровень коммуникации между жителями МКД (многоквартирных домов – прим. Т-и) и управляющими организациями. <…> Если люди увидят, что через домовой чат в MAX действительно можно решить свои проблемы, то доверие к такому каналу коммуникации и популярность чатов вырастет», – выразил уверенность парламентарий.

Ранее сообщалось, что региональные стройнадзоры станут владельцами домовых чатов в мессенджере MAX. К середине ноября более 61% домовых чатов в Татарстане перешли в национальный мессенджер.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.