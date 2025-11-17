news_header_top
Общество 17 ноября 2025 10:38

Региональные стройнадзоры станут владельцами домовых чатов в мессенджере MAX

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Региональные органы строительного надзора станут владельцами домовых чатов в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщили в Минстрое России, передает «ТАСС».

В ведомстве пояснили, что в качестве владельцев чатов будут закреплены представители региональных органов государственного жилищного надзора. Это позволит обеспечивать стабильное функционирование официальных чатов независимо от смены управляющей компании.

Создание домовых чатов на платформе MAX осуществляется разработчиком мессенджера совместно с Минстроем России при участии всех регионов страны и управляющих организаций.

Минстрой отметил, что выбор платформы MAX обусловлен стремлением обеспечить безопасность цифровой среды при предоставлении жилищно-коммунальных услуг. В чатах будут встроены инструменты противодействия мошенникам и средства защиты данных, а также интегрированы отраслевые сервисы, полезные для граждан.

Одной из целей создания домовых чатов является предотвращение случаев мошенничества, которые могут приводить к утечке персональных данных при использовании нерегулируемых сторонних платформ.

