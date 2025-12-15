news_header_top
Общество 15 декабря 2025 15:12

Жители многоквартирных домов смогут общаться с УК через мессенджер MAX

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ одобрил поправку, предусматривающую обязательное общение коммунальных служб с жителями многоквартирных домов через национальный мессенджер MAX.

Законопроект вводит единый цифровой формат взаимодействия в сфере ЖКХ. После его принятия управляющие компании, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации будут обязаны вести коммуникацию с собственниками жилья в мессенджере MAX.

Поправки ко второму чтению предусматривают, что переписка в MAX станет частью государственного жилищного надзора. В дальнейшем отсутствие ответа на обращения жителей может повлечь административную ответственность для управляющих организаций.

При этом для Москвы предусмотрено исключение: использование мессенджера возможно на основании отдельных соглашений и не будет носить обязательный характер.

