Жители многоквартирных домов смогут общаться с УК через мессенджер MAX
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ одобрил поправку, предусматривающую обязательное общение коммунальных служб с жителями многоквартирных домов через национальный мессенджер MAX.
Законопроект вводит единый цифровой формат взаимодействия в сфере ЖКХ. После его принятия управляющие компании, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации будут обязаны вести коммуникацию с собственниками жилья в мессенджере MAX.
Поправки ко второму чтению предусматривают, что переписка в MAX станет частью государственного жилищного надзора. В дальнейшем отсутствие ответа на обращения жителей может повлечь административную ответственность для управляющих организаций.
При этом для Москвы предусмотрено исключение: использование мессенджера возможно на основании отдельных соглашений и не будет носить обязательный характер.