Госдума отменила обязательный техосмотр для личного транспорта

Сегодня Государственная Дума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект об отмене обязательного регулярного техосмотра легковых автомобилей и мототранспортных средств, используемых в личных целях. Об этом сообщает ТАСС.

От обязательной процедуры окажутся освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно для собственных нужд. При этом техосмотр останется обязательным для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, который используется в служебных целях.

Кроме того, процедуру по-прежнему придется проходить при продаже и регистрации автомобилей и мотоциклов старше четырех лет. Потребуется она и при изменении конструкции машины.

Новелла предусматривает, что личный автотранспорт не подлежит техосмотру за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством и актами Евразийского экономического союза.

Сотрудники ГИБДД не смогут требовать проведения техосмотра, если у водителя уже есть диагностическая карта. Исключением останутся случаи очевидной технической неисправности транспорта, угрожающей безопасности дорожного движения.

Вместе с тем владельцев личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. В общей сложности закон коснется примерно 50 млн транспортных средств.

Законопроект об отмене обязательного техосмотра был внесен в Госдуму 14 сентября этого года. Правительство РФ поддержало его, несмотря на отдельные замечания.