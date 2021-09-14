Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесен в Госдуму

Проект закона, отменяющего обязательное прохождение технического осмотра для личного транспорта, внесен в Государственную Думу РФ, сообщает РИА Новости.

Как ранее заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, эту процедуру планируется сделать добровольной.

Обязательным техосмотр останется лишь в случае смены владельца, если автомобилю или мотоциклу более четырех лет. Также его нужно будет проходить после изменения конструкции или замены основных частей транспортного средства.

При этом для коммерческих автомобилей технический осмотр останется обязательным.

В пояснительной записке к документу отмечается, вероятность ДТП с легковыми автомобилями и мотоциклами с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, очень низкая.

Также отмечается, что нынешние правила противоречат положениям Венской конвенции о дорожном движении,согласно которой техосмотры проходят только автобусы и грузовики с максимальной массой более 3,5 тонны.

На прошлой неделе правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила данный законопроект. Пемьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что также поддерживает его.

Как отметили депутаты партии, вопрос технического осмотра автомобилей касается каждого третьего жителя государства. В России сейчас около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов, из них 27 млн – моложе десяти лет.

На сегодняшний день на территории РФ регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, выпущенных в 2017 году и ранее.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Государственную Думу нового созыва будет внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.