Правительство РФ поддержало предложение об отмене обязательного техосмотра для водителей

Правительство России положительно оценило законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев, предложив небольшие доработки. Об этом сообщает ТАСС.

В качестве авторов инициативы выступили первый заместитель Председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, заместитель Председателя Государственной Думы Сергей Неверов, председатель Комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев и глава Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. Проект был внесен в Госдуму 14 сентября.

Согласно законопроекту, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, которые используются россиянами исключительно для личного пользования.

От обязательной процедуры не освобождаются такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также автотранспорт, который используется в служебных целях. Техосмотр также будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных частей авто.

Правительство обратило внимание на то, что по техническому регламенту Таможенного союза проверка выполнения требований к транспортным средствам в случае изменения их конструкции осуществляется «в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности ее изменения, последующей проверки безопасности конструкции и техосмотра транспорта».

«На основании изложенного Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанного замечания», — сказано в отзыве.

Ранее профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект в первом чтении.