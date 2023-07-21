Госдума освободила туроператоров от НДС при продаже путевок по РФ

Остров-град Свияжск

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Государственная Дума приняла закон об освобождении туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания.

Новелла вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс РФ. Операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма освобождаются от НДС до 1 июля 2027 года.

При этом действие закона распространяется на сделки, совершенные с 1 июля 2023 года, — то есть норма получает обратную силу.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением ряда других содержащихся в нем положений, для которых установлены иные сроки.

Разработку законопроекта инициировал Президент РФ Владимир Путин. В конце июня он обратил внимание на недостаточно оперативное исполнение решения об освобождении туроператоров от НДС.