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Госдума освободила туроператоров от НДС при продаже путевок по РФ
Государственная Дума приняла закон об освобождении туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания.
Новелла вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс РФ. Операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма освобождаются от НДС до 1 июля 2027 года.
При этом действие закона распространяется на сделки, совершенные с 1 июля 2023 года, — то есть норма получает обратную силу.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением ряда других содержащихся в нем положений, для которых установлены иные сроки.
Разработку законопроекта инициировал Президент РФ Владимир Путин. В конце июня он обратил внимание на недостаточно оперативное исполнение решения об освобождении туроператоров от НДС.
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