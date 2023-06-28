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Путин обратил внимание на неисполнение решения об освобождении туроператоров от НДС
Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию туризма в дагестанском Дербенте указал на невыполнение решения по освобождению туроператоров от уплаты налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«<…> обращаю внимание и законодателей, и Правительства — целый ряд решений, которые мы обсудили, согласовывали, пока, к сожалению, не реализуется. В частности, речь идет об освобождении туроператоров от уплаты НДС», — констатировал глава государства.
При этом Путин заметил, что осведомлен о подготовке Правительством необходимого законопроекта, однако документ, по его мнению, «важно рассмотреть и принять» до конца весенней сессии парламента.
«Это позволит туроператорам быстрее получить возмещение НДС, причем в том числе и задним числом по уже уплаченным ими налогам за период <…> с 1 января текущего года», — добавил он.
О разработке законопроекта об отмене НДС для туроператоров при продаже путевок по стране ранее рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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