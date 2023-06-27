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Общество 27 июня 2023 15:42

С 1 января 2024 года туроператоров освободят от НДС при продаже путевок по России

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С 1 января этого года туроператоры, продающие туры и путевки в поездки по России, окажутся освобождены от уплаты НДС на 4,5 года. Об этом сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства.

«По поручению главы государства разработан законопроект, который отменяет для туроператоров уплату налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Это практически одна пятая часть от их цены», — приводит слова Премьера пресс-служба кабинета.

Председатель Правительства напомнил, что ранее от уплаты налога уже освободили владельцев кемпингов, гостиниц, турбаз и других мест размещения туристов на территории страны. Также нулевая ставка НДС применяется и при пассажирских железнодорожных перевозках и перелетах между регионами РФ без стыковок в Москве и Московской области.

«Мы рассчитываем, что принятое решение поддержит в первую очередь отрасль и привлечет еще больше туристов, которые выберут отдых в нашей стране», — подчеркнул Мишустин.

#внутренний туризм #кабмин #туризм #НДС
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