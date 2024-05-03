Госдума может 10 мая утвердить Премьера при условии получения представления от Президента

Государственная Дума может уже 10 мая утвердить Премьер-министра в случае получения представления от Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате Федерального Собрания.

«В случае получения представления от президента уже 10 мая в Думе пройдет процедура утверждения Премьер-министра», — пояснил собеседник агентства.

Источник допустил, что 13 мая Госдума окончательно завершит утверждение нового состава Правительства в рамках своих полномочий.

Ранее стало известно, что нижняя палата парламента может отменить пленарные заседания 7 и 16 мая и провести их 10 и 13 мая. Проект постановления внесла Комиссия ГД по регламенту, документ размещен в думской электронной базе.

Инаугурация победившего на выборах главы государства Владимира Путина состоится 7 мая в 12.00 по московскому времени. В день инаугурации Президента Правительство слагает свои полномочия.

Председателя Правительства, его заместителей и министров Президент назначит после их утверждения Госдумой. Исключение станут руководители МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста, которые будут назначены главой государства после консультаций с Советом Федерации.