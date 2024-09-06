Госдолг Татарстана за месяц вырос на 760,5 млн рублей

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В августе текущего 2024 года государственный долг Татарстана увеличился на 760,5 млн рублей, достигнув 1 сентября 123 млрд 611,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

При этом на обязательства по федеральным бюджетным кредитам приходится 100 млрд 938,5 млн рублей, обязательства по предоставленным государственным гарантиям Республики Татарстан — 22 млрд 672,7 млн.

Как и в июле, увеличение госдолга РТ произошло за счет государственных гарантий республики. Впрочем, оно оказалось куда менее масштабным, чем месяцем ранее.

Тогда из-за вступления в действие государственной гарантии региона в рамках реализации проекта реконструкции Горьковского шоссе в Кировском районе Казани госдолг Татарстана вырос за месяц на 12 млрд 930,2 млн рублей​.