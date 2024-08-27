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Внешний долг Татарстана равен 4,9 млрд рублей, он номинирован в йенах
Внутренний долг Татарстана по состоянию на 1 августа 2024 года равнялся почти 118 млрд рублей. Внешний долг республики эквивалентен 4,9 млрд рублей, рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра финансов РТ Гела Герасимова.
«Внешний долг — он у нас в японский йенах», — уточнила представитель республиканского Минфина.
Общий объем государственного долга Республики Татарстан по данным на начало месяца составляет около 122,8 млрд рублей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что финансирование мероприятий, организуемых в Татарстане в рамках 14 национальных проектов, на 2024 год составляет 35,3 млрд рублей. На их реализацию за семь месяцев года уже направили 14,5 млрд рублей, из которых освоено 13,2 млрд.
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