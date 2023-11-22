Госдолг Татарстана повысят на 6,4 млрд рублей из-за строительства новой дороги

Госдолг Татарстана в этом году повысят на 6,4 млрд рублей. Это необходимо, чтобы обеспечить финансирование строительства автодороги от трассы А295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7 «Волга» до границы Казани. Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в закон о бюджете РТ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, внес в Госсовет Татарстана Кабинет Министров РТ.

«Для реализации проекта по строительству автодороги предполагается привлечение средств путем заключения договора займа на сумму 4,3 млрд рублей сроком погашения 20 лет по ставке 4,5% годовых», – говорится в пояснительной записке к документу.

Заемщиком выступит АО «Татдортрансинвест», 100% акций которого принадлежит Татарстану. Финансирование выделит дочернее общество АО «ДОМ.РФ» СОПФ «Инфраструктурные облигации».

В качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика предусматривается государственная гарантия республики.

«При этом для обеспечения возможности финансирования объекта в декабре 2023 года необходимо в срок до 30 ноября 2023 года подписание договора государственной гарантии и, соответственно, предоставление госгарантии Татарстана в обеспечение обязательств заемщика на сумму основного долга по займу и процентов за пользование им в объеме 6,4 млрд рублей», – уточняется в пояснительной записке.

Таким образом, внутренний госдолг Татарстане будет повышен с 113,4 млрд рублей до 119,8 млрд рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Зеленодольском районе в конце 2023 – начале 2024 года начнется строительство трассы от А295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М7 «Волга» до границы Казани.

Это будет магистральная дорога общегородского значения протяженностью 6,65 км. Дорога будет иметь четыре полосы для движения и тротуары шириной 1,5 – 3 метра. Кроме того, предусмотрено обустройство двусторонней велодорожки шириной 2 метра.