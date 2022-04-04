Госдепартамент пригрозил странам, которые попытаются помочь РФ обойти санкции

Соединенные Штаты готовы воздействовать на те страны, которые попытаются помочь России обходить введенные против нее санкции или поддержат в проведении специальной военной операции на Украине. Об этом на брифинге предупредил официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

«<...> мы четко дали понять, что те государства, которые попытаются помочь обойти введенные США и их союзниками по всему миру санкции <...> либо попытаются поддержать военные усилия Кремля на Украине, оказывая России финансовую, материальную или военную помощь, столкнутся с последствиями», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем Прайс на стал конкретизировать, какой именно «ответ» со стороны США ждет страны, помогающие российской стороне в обходе ограничительных мер или ведении спецоперации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Госдепратаменте США предупредили о новых санкциях против России. Страны Запада начали ужесточать рестрикции после начала специальной военной операции на Украине, которую объявил Президент РФ Владимир Путин.