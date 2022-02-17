Госдеп заявил, что США не называли точных дат возможного вторжения на Украину

Соединенные Штаты никогда не называли точных дат возможного вторжения России на Украину. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс, передает РБК.

Один из представителей СМИ во время брифинга поинтересовался у представителя внешнеполитического ведомства США, не означает ли отсутствие нападения 16 февраля неточности американских разведывательных данных.

«В первую очередь я не думаю, что вы слышали, чтобы мы с какой-либо трибуны указывали на конкретный день вторжения», — сказал Прайс в ответ на вопрос журналиста.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента, Штаты только обращали внимание на то, что у России есть возможность осуществить агрессию в любой момент. Соответственно, то, что вторжения так и не случилось, не означает, что сведения разведки были неверны.

Ранее различные западные СМИ называли разные вероятные даты агрессии РФ против Украины. По информации газеты Politico, Президент Соединенных Штатов Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада будто бы назвал вчерашний день, 16 февраля, датой вторжения России на Украину.

Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сказал, что к подобным публикациям сложно относиться серьезно. По его словам, глава государства Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли где-нибудь точное время начала войны.