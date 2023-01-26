Госдеп США заявил о готовности смягчить санкции против России ради переговоров

Соединенные штаты готовы пойти на ослабление антироссийских санкций, к такой возможности американские власти отнесутся «благосклонно» ради проведения мирных переговоров России и Украины, заявила заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд.

«В контексте российского решения вести серьезные переговоры и вывести свои силы с Украины и вернуть территории я бы, разумеется, приветствовала бы… ослабление санкций», – цитирует РИА Новости ее заявление на слушаниях в американском сенате.

При этом сегодня стало известно, что США вновь пошли на ужесточение антироссийских санкций – в частности, рестрикции ввели против Президента Татарстана Рустама Минниханова и его жены. Кроме того, американские власти объявили частную военную компанию «Вагнер» транснациональной криминальной организацией и ввели визовые ограничения против 531 российского военнослужащего.