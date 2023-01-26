США объявили ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией

Минфин США сегодня опубликовал новые антироссийские санкции. В том числе, американские власти объявили частную военную компанию «Вагнер» транснациональной криминальной организацией, а также ввели рестрикции против российских военнослужащих.

«Сегодня в отношении «Группы Вагнера» повторно объявляются санкции <...> за то, что она является иностранной структурой, представляющей собой значительную транснациональную криминальную организацию», – говорится в сообщении ведомства.

Визовые санкции затронули 531 российского военнослужащего. Указывается, что они вводятся «за действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины».

Напомним, ранее также сообщалось, что санкции ввели против Президента Татарстана Рустама Минниханова и его супруги, а также других российских политиков.