США ввели санкции против Минниханова

США вновь расширили санкции против России. В обновленный список попали Президент Татарстана Рустам Минниханов, его супруга Гульсина, вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров и бизнесмен Сергей Адоньев, следует из информации, опубликованной на сайте американского Минфина.

Частную военную компанию «Вагнер» власти США объявили «транснациональной криминальной организацией», рестрикции затронули ее основателя Евгения Пригожина. В санкционный список также включены компании «Интерроса», перерегистрированные в Приморском специальном административном районе, а также топ-менеджер компании Сергей Батехин.

Санкции против России ужесточают в ответ на проведение военной спецоперации, о которой 24 февраля 2022 года объявил Президент Владимир Путин.