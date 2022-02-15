Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию и Приднестровье

Немедленно покинуть Белоруссию призвало американцев Посольство США в Минске. Об этом говорится на сайте Госдепартамента, передает РИА Новости.

Ведомство подчеркивает, что это связано с наращиванием российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной, которое вызывает беспокойство.

«Не въезжайте в Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной, Covid-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Граждане США в Белоруссии должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами», — поясняет Госдепартамент.

Госдеп рекомендовал также гражданам США воздержаться от поездок в Молдавию и призвал немедленно покинуть Приднестровье.

Ранее Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал находящихся на Украине граждан США немедленно покинуть эту страну.

МИД Японии также призвал всех граждан, находящихся на Украине, покинуть страну и повысил до максимального — четвертого — уровень опасности пребывания в ней. Причиной названо ухудшение обстановки на границе с Россией.