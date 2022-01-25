Госдеп: США не пойдут на уступки России по гарантиям безопасности

Соединенные Штаты не собираются уступать России в вопросах гарантий безопасности, ожидая ответных действий. Только в таком случае в переговорах возможен процесс, подчеркнул официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Ключевым моментом в этом является то, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут уступками. Они должны быть на взаимной основе, а это означает, что русским также придется сделать что-то, что помогло бы улучшить нашу безопасность, нашу позицию в области безопасности», — цитируют его «Известия».

По словам представителя Госдепа, США уже подтверждали свою готовность к ведению диалога. Не отказывались они от него и ранее, хотя были осведомлены об «определенных элементах» со стороны России, не соответствующих политике «открытых дверей» НАТО.

Напомним, что проект договора о гарантиях безопасности предполагал нерасширение альянса на восток, отвод вооружений на позиции 1997 года, а также отказ от размещения вооружений у границ России.

В заключение Прайс добавил, что Штаты продолжат всесторонние консультации с союзниками и партнерами, в число которых входит и Украина.

«Мы придерживаемся практики полной прозрачности с нашими украинскими партнерами по обсуждаемым вопросам и прогрессу этих обязательств», — резюмировал он.

На переговорах с Россией 10 января заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман отметила, что НАТО не согласно с требованием России по ограничению на прием стран в НАТО. Позже США заявили о том же относительно отката к границам 1997 года, аргументируя это тем, что в тот период договор был подписан с совсем другим альянсом. В настоящее время пункты документа не отвечают требованиям современности.