Постпред США: НАТО не пойдет на компромисс с РФ и «откат к границам 1997 года»

Ни одна из стран НАТО не готова идти на компромисс с Россией в вопросе дальнейшего расширения альянса. Организация не рассматривает возможность «откатиться к границам 1997 года», подчеркнула на телефонном брифинге постпред США при НАТО Джулианн Смит.

По ее словам, в 1997 году Россия подписала основополагающий акт с совершенно другим альянсом, возвращение к пунктам данного документа уже не соответствует современности.

«Когда мы говорим за столом с союзниками [по НАТО], всем становится ясно, что этот альянс не намерен откатываться назад во времени в совершенно иную эпоху, к совершенно другому альянсу, который был меньше и оставлял гораздо меньший след в истории, — приводит ее слова ТАСС. — Мы должны соответствовать современному миру».