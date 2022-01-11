news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
11 января 2022  23:04

Постпред США: НАТО не пойдет на компромисс с РФ и «откат к границам 1997 года»

news_top_970_100

Ни одна из стран НАТО не готова идти на компромисс с Россией в вопросе дальнейшего расширения альянса. Организация не рассматривает возможность «откатиться к границам 1997 года», подчеркнула на телефонном брифинге постпред США при НАТО Джулианн Смит.

По ее словам, в 1997 году Россия подписала основополагающий акт с совершенно другим альянсом, возвращение к пунктам данного документа уже не соответствует современности.

«Когда мы говорим за столом с союзниками [по НАТО], всем становится ясно, что этот альянс не намерен откатываться назад во времени в совершенно иную эпоху, к совершенно другому альянсу, который был меньше и оставлял гораздо меньший след в истории, — приводит ее слова ТАСС. — Мы должны соответствовать современному миру».

#НАТО #гарантии безопасности #США
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное