Госдеп объяснил санкции против кораблей необходимостью подрыва проекта «Арктик СПГ-2»

Соединенные Штаты ввели санкции против кораблей и фирм, связанных с проектом компании «Новатэк» «Арктик СПГ-2», чтобы подорвать возможности России по производству и экспорту энергоносителей. Об этом заявили в Государственном департаменте США, комментируя новые рестрикции против РФ.

«Госдепартамент продолжает определять организации, участвующие в развитии потенциала России по производству и экспорту энергоносителей. <...> сегодняшние действия призваны еще больше повысить ответственность организаций, оказывающих материальную поддержку ООО „Арктик СПГ-2“, оператору проекта „Арктик СПГ-2“», — пояснили в ведомстве.

Новые ограничительные меры «демонстрируют неизменную решимость США ограничить производственные и экспортные мощности проекта „Арктик СПГ 2“, а также ограничить стороннюю поддержку проекта», добавили в Госдепартаменте.

Рестрикции затронули такие компании — операторы судов, как сингапурскую Red Box Energy Services PTE Ltd., гонконгскую CFU Shipping Co Ltd. и российские (из Архангельска) ООО «Эко Шиппинг» и ООО «Трансстрой». Таким образом, всего под санкциями оказались 16 кораблей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Санкции против самого проекта «Арктик СПГ-2» Штаты ввели в ноябре прошлого, 2023 года. Тогда помощник государственного секретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что их цель — «задушить этот проект». В связи с этим он упомянул лидерство США на мировом рынке сжиженного газа и планы еще увеличивать эту долю.