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Минфин США ввел санкции против лоукостера «Победа»
Российский лоукостер «Победа» попал под санкции США. Об этом сообщает РИА Новости.
В материалах американского Минфина уточняется, что поставки товаров и услуг с участием авиаперевозчика будут разрешены до 30 июня, платежи — до 30 июля.
Ограничения введены против Войск радиационной, химической и биологической защиты России (РХБЗ), 16 морских судов («Андрей Осипов», «Арктика 1», «Арктика 2», «Баренц», «Беринг», «Михаил Бритнев», «Мыс Дежнева», «Мыс Флора», «Мыс Шмидта», «Мыс Желания» и «Василий Лановой»).
Также под рестрикции попали отечественные предприятия, в том числе автозавод «Урал», Брянский автозавод, Ярославский мотороный завод, Волгоградский тракторный завод, казанский завод «Электроприбор».
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