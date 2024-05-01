Казанский завод «Электроприбор» попал под санкции США

Минфин США обновил список российских физических и юридических лиц, против которых введены санкции. В перечне оказался и казанский завод «Электроприбор», следует из сообщения на сайте американского ведомства.

Помимо татарстанского предприятия, ограничения введены в отношении автозавода «Урал», Брянского автозавода, Ярославского мотороного завода, Волгоградского тракторного завода и др.

«Сегодняшние действия нацелены на российскую военно-промышленную базу и программы химического и биологического оружия, а также на компании и частных лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать ключевые ресурсы для производства оружия или оборонной продукции», — говорится в сообщении американского Минфина.

В релизе говорится, что Управление по контролю за иностранными активами (подразделение Минфина США) «преследует» несколько организаций, которые продолжают помогать КАМАЗу (против татарстанского автогиганта санкции были введены 28 июня 2022 года) приобретать товары и оборудование. Под рестрикции попали одна турецкая компания и две организации из России – ООО «Турбо Кинг» (Челны) и ООО НПО «Ростар» (Елабуга).