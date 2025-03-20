Госавтоинспекция Татарстана: «За травмы ребенка на питбайке будут отвечать его родители»

Госавтоинспекция напоминает татарстанцам об опасности питбайков для их детей. В прошлом году в Татарстане 3 ребенка погибли и 25 получили травмы, управляя мототранспортом. В преддверии весенних каникул в ГАИ просят напомнить детям о правилах дорожного движения, которые помогут сохранить их жизни.





Айрат Самигуллин сообщил, что в республике с начала года произошло 507 ДТП, 44 человека погибли

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Почти половина всех смертей на дорогах РТ – это выезд на встречку»

Количество ДТП на дорогах республики снизилось на 31 случай в сравнении с прошлым годом, погибших и тех, кто получил травмы, тоже стало меньше. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Айрат Самигуллин.

«На сегодняшний день зафиксировано 507 ДТП, в которых погибли 44 человека и 665 получили травмы разной степени тяжести. Основные причины гибели на дороге – это выезд на встречную полосу, по этой причине погибли 19 человек, из-за непристегнутого ремня погибли три человека, а из-за наезда автомобилей – девять пешеходов», – сказал он.

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в Татарстане за аналогичный период прошлого года также уменьшилось с 63 случаев, до 41 в этом году.

Количество ДТП с участием детей в Татарстане в этом году уменьшилось Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«42 ребенка получили ранения, погибших, к счастью, нет. По сравнению с прошлым годом снизилось количество пострадавших и погибших в ДТП, как и само количество аварий. Более половины всех ДТП произошли с детьми-пассажирами», – сказал он.

Айрат Самигуллин отметил, что чаще всего в ДТП с детьми-пассажирами виноваты их родители или родственники.

«В январе в Заинском районе произошло столкновение большегруза и легкового автомобиля. В момент ДТП в легковушке было шесть человек, в том числе дети трех и 11 лет. Их перевозили с нарушениями без удерживающих кресел. 17-летний пассажир погиб в ДТП, а младшие дети получили травмы. Халатное отношение взрослых привело к трагедии. Удерживающее кресло нужно не инспектору ДПС, а для сохранения жизни и здоровья ребенка», – дополнил он.

Обычные детские кресла могут снизить смертность в ДТП на 54%, уменьшить риск телесных повреждений на 76%, а получение тяжелых травм и вовсе сократить на 92% Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мать увидела уезжающий автобус и побежала с ребенком на красный»

«Дети – это наше будущее, нельзя экономить на их безопасности», – напомнил Айрат Самигуллин. Он показал видеоролик, в котором видно, что происходит с ребенком в удерживающем кресле и без него.

«Обычные детские кресла могут снизить смертность в ДТП на 54%, уменьшить риск телесных повреждений на 76%, а получение тяжелых травм и вовсе сократить на 92%. Призываю родителей начать серьезнее относиться к безопасности юных пассажиров, которых вы перевозите. Строго соблюдайте скоростной режим и избегайте опасных маневров. Используйте детские автокресла», – сказал он.

По словам Айрата Самигуллина, неоднократно выезжая на места ДТП, он наблюдал, что взрослые, которые ехали впереди, получали травмы, а дети в удерживающих устройствах не получали никаких повреждений.

«С детьми-пешеходами в этом году произошло 18 ДТП – 18 детей получили ранения. Например, 5 марта в Пестречинском районе водитель автомобиля Nissan наехал на двоих пешеходов. Это была женщина и ее десятилетняя дочь, которые переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мама и ребенок получили травмы», – сказал врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан.

5 марта в Пестречинском районе водитель автомобиля наехал на двоих пешеходов — мать и дочь, которые бежали через дорогу на автобус Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Когда сотрудники Госавтоинспекции выясняли детали этого ДТП, стало понятно, что мама, забрав дочку из школы, увидела проезжающий автобус и побежала через дорогу с ребенком на красный, чтобы успеть на него. В результате пострадал ребенок. По неосторожности самих детей произошли три ДТП, в которых пострадали три ребенка.

«Во время каникул необходимо рассказывать детям об опасности на дорогах. Призываю родителей взять своего ребенка за руку и пройти по маршруту дом – школа – дом. Будьте примером для своих детей и покажите им безопасную дорогу до школы. А педагогам напоминаю о важности проведения минуток безопасности. Стоит контролировать наличие световозвращающих элементов у детей и говорить об этом», – дополнил он.

Скриншот видео ГАИ

«Ребенок не доехал до двора собственного дома буквально 20-30 метров»

«На протяжении двух лет у нас происходит всплеск аварийности с участием детей, управляющих питбайками, мопедами, скутерами и прочим», – обратил внимание Айрат Самигуллин.

«Прошедшие два года показывают динамику роста таких ДТП и этой теме я уделю особое внимание. На ДТП с погибшим десятилетним мальчиком в прошлом году я выезжал лично. За несколько дней до аварии этот квадроцикл китайского производства, который не отвечает никаким критериям безопасности, был куплен родителями. А уже через два дня родители потеряли ребенка – он не доехал до двора собственного дома буквально 20-30 метров», – сказал Айрат Самигуллин.

Врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по РТ рассказал, что мальчик ехал со старшим братом, который получил серьезные травмы.

«Весна придет значительно раньше, чем мы ожидаем, и наши юные участники движения на подобном транспорте появятся раньше. Они уже начали появляться в центре города, на дорогах общего пользования. На этих выходных сотрудники Госавтоинспекции уже зафиксировали первое административное правонарушение с участием несовершеннолетних», – дополнил он.

В большинстве случаев дети, управляющие питбайками, получают серьезные травмы в ДТП Фото: © «Татар-информ»

По его словам, в прошлом году произошло 24 ДТП с участием детей, управляющих мототранспортом, из них трое погибли и 25 получили ранения.

«В большинстве случаев дети, управляющие питбайками, получают серьезные травмы в ДТП. Например, 3 августа, в Пестречинском районе 13-летний Аскар, управляя питбайком, выехал на полосу встречного движения и врезался в легковушку. На питбайках нельзя выезжать на дорогу общего пользования, это – спортивный инвентарь. Им можно пользоваться только на спецплощадках», – подчеркнул Айрат Самигуллин.

За травмы детей, отметил врио главы Госавтоинспекции, будут отвечать их родители. Если ребенка поймают на подобном транспорте, а тем более, если он попадет в ДТП, на его родителей возбудят дело о неисполнении родительских обязательств. Дальше несовершеннолетнего поставят на учет, а транспортное средство заберут на штрафстоянку.