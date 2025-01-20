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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с большегрузом в Заинском районе
В Заинском районе один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с участием легковушки и большегруза. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.
Предварительно, водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на встречную полосу и врезался в большегруз.
Водителя легковушки и четырех пассажиров увезли медики скорой помощи. К сожалению, еще один пассажир «Калины» скончался на месте ДТП.
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