Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с большегрузом в Заинском районе

В Заинском районе один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с участием легковушки и большегруза. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.

Предварительно, водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на встречную полосу и врезался в большегруз.

Водителя легковушки и четырех пассажиров увезли медики скорой помощи. К сожалению, еще один пассажир «Калины» скончался на месте ДТП.