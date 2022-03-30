Госавтоинспекция Казани проверила все такси «Лада Ларгус» после ДТП со сгоревшими авто

ГИБДД Казани провела масштабный рейд-проверку всех автомобилей «Лада Ларгус», которые занимаются пассажирскими перевозками.

«В настоящее время участились случаи перевозки пассажиров нелегальными перевозчиками, осуществляющими так называемые «заказные» перевозки по различным регулярным маршрутам без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (юридического лица) и без специального разрешения (лицензии) на осуществление такой деятельности, в том числе автомобильным транспортом с числом пассажиров не более 8, с нарушением обязательных требований законодательства о безопасности дорожного движения, что приводит к причинению вреда жизни и здоровью участников дорожного движения», – пояснил начальник технического надзора ОГИБДД УМВД России по Казани Павел Назаров.

Подобные рейды проводятся и будут проводиться регулярно. Они направлены в первую очередь на соблюдение необходимых требований при перевозке пассажиров в легковых такси.

Полицейские уделяют особое внимание наличию у водителей всех необходимых разрешений и документов для пассажирских перевозок. Также проверяют, проводится ли медицинский предрейсовый осмотр водителей и как осуществляется проверка технического состояния авто.

Напомним, что накануне в Чистопольском районе республики произошло страшное ДТП – лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка «Лада Ларгус». Оба автомобиля загорелись. В результате на месте скончались 6 пассажиров легковушки. Ещё один пострадавший умер позже в больнице.