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Гоша Куценко выразил соболезнования близким женщины, чье тело нашли в его авто
Актер Гоша Куценко выразил соболезнования близким женщины, чье тело нашли в его «Запорожце». Он узнал об этом происшествии во время участия в съемочной экспедиции.
«Узнал эту новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родственникам погибшей», – написал он в своем Telegram-канале.
«Татар-информ» рассказывал, что в Москве обнаружено изрезанное тело женщины. По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 19 января на Кутузовском проспекте.
Позднее в правоохранительных органах сообщили о задержании подозреваемого. Им оказался 30-летний уроженец Казани Альберт Абдуллин. Об этом «Татар-информу» сообщил его бывший одноклассник, узнавший Абдуллина по видеоролику, размещенному следователями. Он рассказал, что Альберт Абдуллин ранее жил в Казани, воспитывался в детском доме и вел маргинальный образ жизни. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
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