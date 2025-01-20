Гоша Куценко выразил соболезнования близким женщины, чье тело нашли в его авто

Актер Гоша Куценко выразил соболезнования близким женщины, чье тело нашли в его «Запорожце». Он узнал об этом происшествии во время участия в съемочной экспедиции.

«Узнал эту новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родственникам погибшей», – написал он в своем Telegram-канале.

«Татар-информ» рассказывал, что в Москве обнаружено изрезанное тело женщины. По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 19 января на Кутузовском проспекте.

Позднее в правоохранительных органах сообщили о задержании подозреваемого. Им оказался 30-летний уроженец Казани Альберт Абдуллин. Об этом «Татар-информу» сообщил его бывший одноклассник, узнавший Абдуллина по видеоролику, размещенному следователями. Он рассказал, что Альберт Абдуллин ранее жил в Казани, воспитывался в детском доме и вел маргинальный образ жизни. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.