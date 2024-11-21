«Горжусь своими детьми»: два сына новошешминки отличились на СВО

Любовь из Слободы Черемуховой Новошешминского района Татарстана — мать двоих кадровых военных, участников спецоперации — Олега и Евгения.

Евгений награжден в ходе специальной военной операции тремя медалями: «За воинскую доблесть» 1-й и 2-й степеней и «Участник СВО». Имеет знак «Ветеран боевых действий», служит в звании ефрейтора. Олег также отмечен медалью.

Оба сына окончили одиннадцать классов. Старший, Олег, после двух лет военной службы по призыву решил стать контрактником. До этого выучился на сварщика в ПУ-118. Пока собирал документы на контракт и проходил медкомиссию, работал сварщиком в Новошешминском ЖКХ, в итоге ушел служить в 21 год. К нынешнему моменту 36-летний Олег дослужился до прапорщика. Его часть дислоцируется в Оренбургской области, в закрытом военном городке. Он участник так называемой пятидневной войны 2008 года.

На фото Евгений

Евгений после 11-го класса поступил в Чистопольский совхоз-техникум, чтобы учиться на электрика. Через четыре месяца его забрали в армию. Отслужив год «срочки», поработал недолго на Севере, а затем решил, как и Олег, уйти в армию по контракту. Служил по призыву в Оренбурге, а потом опять попал туда в войска связи.

Уже два с половиной года Олег и Евгений ездят в шестимесячные командировки на спецоперацию (хотя они могут длиться и дольше), затем следует отпуск в 10–14 дней. Евгений был на фронте уже три раза. Братья прибыли оттуда совсем недавно — в октябре. Оба навестили мать на пару дней: сначала Олег, потом Евгений. Помогли ей по хозяйству. Заехали также к своей старшей сестре Снежане в Елабугу.

Первым уехал на СВО Евгений, ничего не сказав матери, чтобы та не переживала. Она узнала об этом только после его возвращения. Мать говорит, что о своей службе сыновья не рассказывают: ни где служат, ни в какой должности, ни в каких войсках. Им также запрещено фотографироваться (снимки на сайте сделаны в части в Оренбурге).

«Говорят мне: «Мама, занимайся домашними делами, а об этом знать не положено, — рассказывает Любовь Ивановна. — Спрашиваю: „Как питание?“. Отвечают: „Мам, все хорошо!“. „Как с теплой одеждой и всем остальным?“. Ответ тот же: „Мам, все хорошо!“».

На фото: Олег

Любовь Ивановна говорит, что братьям удается видеться редко, хотя оба служат в Оренбурге и участвуют в спецоперации. Только созваниваются. Одновременно приехать к матери получилось один раз, совпали отпуска.

Сейчас братья пока в своей части в Оренбурге, но вещи уже собраны. Ждут сигнала к отправке, ориентировочно она планируется 1 декабря.

«Конечно, как всякая мать, я за них переживаю. Бывает, что по три-четыре дня SMS не пишут. Я понимаю, значит, пока нет такой возможности», — поделилась женщина.

Сыновья у нее работящие, к труду приучены с детства: родители всегда держали большое хозяйство. Когда в последний раз приезжали, отремонтировали матери баню.

В доме Любови Ивановны есть действующая печка-подтопка — раритет прошлого века, хотя есть и газовое отопление. Хозяйка снаружи ее подновила, покрасила, и подтопка кажется украшением комнаты. «Бережем как семейную реликвию», — смеется она.

Для печи и бани Любови Ивановне как матери участников спецоперации 14 ноября привезли машину колотых дров. Средства выделены из бюджета сельского поселения.

Любовь Ивановна уже год на пенсии, но продолжает трудиться санитаркой в своем сельском ФАПе. До этого 11 лет отработала санитаркой хирургического отделения Новошешминской центральной районной больницы. Есть у нее и почетные грамоты за отличный труд. Радость Любови Ивановны — пятеро внуков в возрасте от 5 до 18 лет.

«На День матери, 8 Марта, день рождения сыновья и дочь всегда поздравляют, доставку букетов заказывают, — говорит она. — Особенно младший находит такие душевные слова, что просто сердце тает... Конечно, как и любая мать, я горжусь своими детьми».

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой.