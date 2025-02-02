news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 2 февраля 2025 20:51

Горовой назвал экономическую выгоду ряда стран благодаря мигрантам в РФ

До 25% ВВП у ряда стран – это доходы трудовых мигрантов в России, которые те переводят на Родину. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой, говоря об экономической выгоде иностранцев, приезжающих в нашу страну.

«Я не буду называть государства, но некоторые из них после работы иностранных граждан на территории нашей страны имеют до 25% от ВВП своей страны за счет перечисления денег с территории РФ», - сказал Горовой.

Он также подчеркнул, что 80% стран, являющихся Родиной мигрантов, входят в СНГ.

Ранее в Госдуме назвали мигрантов одной из причин роста курса доллара. Также в России с 2025 года мигранты начнут сдавать отпечатки пальцев для создания спецпрофиля.

#мигранты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Минниханов подвел итоги конкурса среди муниципалитетов на лучшее новогоднее оформление

Минниханов подвел итоги конкурса среди муниципалитетов на лучшее новогоднее оформление

1 февраля 2025
В Росреестре РТ разъяснили новые правила оформления недвижимости

В Росреестре РТ разъяснили новые правила оформления недвижимости

2 февраля 2025