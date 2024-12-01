Депутат Госдумы: Мигранты – одна из причин роста курса доллара

Депутат Госдумы Михаил Матвеев назвал мигрантов одной из причин роста курса доллара в России. Как объяснил парламентарий в своем телеграм-канале, в РФ миллионы мигрантов выводят заработанные деньги из российской экономики и отправляют средства себе на родину. Причем объем переводимых средств очень большой, подчеркнул спикер в посте.

Матвеев также добавил, что половина ВВП Таджикистана, согласно опубликованным данным, состоит из переводов из России. Внутренний валовый продукт Киргизии на треть состоит из российских переводов, а ВВП Узбекистана — на 12-15%.

«А есть ещё Грузия (более 2 млрд долларов переводов), Армения (более 3 млрд долларов) Казахстан и так далее», - пишет он.

Таким образом, резюмирует Матвеев, мигранты, скупая в российских банках десятки млрд долларов каждый год, искусственно стимулируют спрос на валюту и рост курса.