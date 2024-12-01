Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Депутат Госдумы: Мигранты – одна из причин роста курса доллара
Депутат Госдумы Михаил Матвеев назвал мигрантов одной из причин роста курса доллара в России. Как объяснил парламентарий в своем телеграм-канале, в РФ миллионы мигрантов выводят заработанные деньги из российской экономики и отправляют средства себе на родину. Причем объем переводимых средств очень большой, подчеркнул спикер в посте.
Матвеев также добавил, что половина ВВП Таджикистана, согласно опубликованным данным, состоит из переводов из России. Внутренний валовый продукт Киргизии на треть состоит из российских переводов, а ВВП Узбекистана — на 12-15%.
«А есть ещё Грузия (более 2 млрд долларов переводов), Армения (более 3 млрд долларов) Казахстан и так далее», - пишет он.
Таким образом, резюмирует Матвеев, мигранты, скупая в российских банках десятки млрд долларов каждый год, искусственно стимулируют спрос на валюту и рост курса.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»