В России в 2025-м мигранты начнут сдавать отпечатки пальцев для создания спецпрофиля

В РФ с 30 июня 2025-го начнут формировать цифровой профиль мигрантов, которые въезжают в страну. Цель данной «анкеты» — облегчить контроль за статусом приезжающих, пишет ТАСС.

Согласно постановлению правительства с 30 июня иностранцев, въезжающих в РФ, обяжут сдавать отпечатки пальцев и фото в любом пункте пропуска. Все данные впоследствии пойдут в базу для создания цифрового профиля. При этом мигранты смогут сделать цифровой профиль сами через приложение RuID (аналог госуслуг для иностранцев). В этом приложении, которое разработают в рамках эксперимента, мигранты будут сообщать о своем визите в Россию и получать услуги в РФ (оформление медстраховки, запись в МВД и т. д.).

Изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей младше 6 лет, дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ, и членов их семей.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству принять меры по организации обучения русскому языку детей с миграционной историей, которые плохо владеют или вовсе не могут говорить на русском языке. Речь идет в том числе о детях, не прошедших тестирования. Причем обучить русскому языку таких деток должны до того, как они пойдут учиться в общеобразовательные учреждения.