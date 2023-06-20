«Гордость берет за парней»: в Лаишево прошла встреча с участниками спецоперации

Сегодня в Совете Лаишевского района состоялась встреча с участниками спецоперации, которые сейчас находятся в отпуске. Руководитель исполкома района Азат Нурмухаметов, заместитель главы Татьяна Бурганова и помощник начальника отделения подготовки призыва граждан на военную службу Лаишевского военкомата Айрат Гайнуллин поинтересовались о нуждах мобилизованных и их семей.

«Все отлично, есть мелкие вопросы: нужна будет помощь по скосу травы и дрова нужно привезти», — ответили участники встречи.

Все озвученные вопросы взяты на контроль и в ближайшее время будут решены.

Бойцы также рассказали об условиях службы и быта. Выразили благодарность всем, кто не остается в стороне при сборе гуманитарной помощи.

«Гордость берет за лаишевских парней. Ребята молодцы, настрой — боевой! Ждем всех вас домой поскорее с победой, живыми и здоровыми! Берегите себя», — пожелал им Азат Нурмухаметов.

Напомним, из Лаишевского района в зону спецоперации отправлено несколько грузов с гуманитарной помощью. Это и автомобили, необходимые технические средства, мотопомпы, термобелье, дождевики, рации, бинокли, предметы быта, продукты, медицинские препараты.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что лаишевские волонтеры отмечены благодарностью МВД Луганской республики.

Обеспечить отпуска участникам спецоперации в послании Федеральному Собранию поручил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода и не менее 14 дней без учета времени на дорогу.