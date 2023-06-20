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Лаишевские волонтеры отмечены Благодарностью МВД Луганской республики
За трудолюбие и помощь, оказанную бойцам в зоне спецоперации, участницы группы «Помощь СВОим» в Лаишевском районе отмечены благодарственными письмами Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики.
Также труд женщин оценил специальный отряд быстрого реагирования «Тимер батыр» Управления Росгвардии по Республике Татарстан и отряд спецназначения «Гром» МВД по РТ. Благодарственные письма им вручил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, среди волонтеров — женщины, которые плетут маскировочные сети и шьют одежду. Всего в Лаишевском районе организовано 13 таких цехов. Многие из волонтеров, которые не могут дойти до пункта, работают на дому.
На сегодняшний день волонтерами Лаишевского района сплетено и оправлено в зону СВО 624 маскировочные сети, 458 толстовок, 312 балаклав.
Благодарность руководству района, предпринимателям и волонтерам передали и лаишевские ребята из зоны СВО. На днях гуманитарный груз был доставлен военкомом Лаишевского района Александром Афанасьевым. В общей сложности было направлено 14 тонн техники и продовольственных товаров.
«Очень приятно, что не забывают, чувствуем вашу поддержку, большое вам спасибо от наших ребят», — написали мобилизованные бойцы.
На данный момент в зону СВО отправлено 14 автомобилей (Нива, УАЗ), 60 раций, 33 генератора, 90 печек-буржуек, 10 тепловизоров и 10 квадрокоптеров. Также бойцы получили 80 тактических разгрузок, 10 мотопомп, 50 пожарных рукавов, баню на колесах и многое другое.
Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.
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