Лаишевские волонтеры отмечены Благодарностью МВД Луганской республики

За трудолюбие и помощь, оказанную бойцам в зоне спецоперации, участницы группы «Помощь СВОим» в Лаишевском районе отмечены благодарственными письмами Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики.

Также труд женщин оценил специальный отряд быстрого реагирования «Тимер батыр» Управления Росгвардии по Республике Татарстан и отряд спецназначения «Гром» МВД по РТ. Благодарственные письма им вручил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, среди волонтеров — женщины, которые плетут маскировочные сети и шьют одежду. Всего в Лаишевском районе организовано 13 таких цехов. Многие из волонтеров, которые не могут дойти до пункта, работают на дому.

На сегодняшний день волонтерами Лаишевского района сплетено и оправлено в зону СВО 624 маскировочные сети, 458 толстовок, 312 балаклав.

Благодарность руководству района, предпринимателям и волонтерам передали и лаишевские ребята из зоны СВО. На днях гуманитарный груз был доставлен военкомом Лаишевского района Александром Афанасьевым. В общей сложности было направлено 14 тонн техники и продовольственных товаров.

«Очень приятно, что не забывают, чувствуем вашу поддержку, большое вам спасибо от наших ребят», — написали мобилизованные бойцы.

На данный момент в зону СВО отправлено 14 автомобилей (Нива, УАЗ), 60 раций, 33 генератора, 90 печек-буржуек, 10 тепловизоров и 10 квадрокоптеров. Также бойцы получили 80 тактических разгрузок, 10 мотопомп, 50 пожарных рукавов, баню на колесах и многое другое.