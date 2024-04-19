Голосование за объекты для благоустройства в Татарстане выходит на финишную прямую

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Чуть больше 10 дней осталось у жителей Татарстана, чтобы выбрать общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году. Онлайн-голосование завершится 30 апреля.

В этом году татарстанцам предоставили на выбор 273 парка и сквера, расположенных в 45 муниципальных образованиях, а также свыше 1,5 тысячи дворов.

Оставить голос в пользу понравившегося «кандидата» можно на сайте gorodsreda.tatar.ru или на портале и в приложении «Услуги РТ». Объекты отобраны в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

Как ранее рассказывал «Татар-информ», на 16 апреля в голосовании приняли участие более 300 тысяч татарстанцев. Активнее всего свое мнение выражают в Альметьевском, Лениногорском, Нурлатском, Пестречинском районах и Набережных Челнах.

Напомним, что всероссийское голосование стартовало 15 марта. Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь к жителям республики, призвал их не оставаться безучастными и помочь региону увеличить количество красивых парков и уютных мест для отдыха.