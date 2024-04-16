Почти 303 тыс. татарстанцев проголосовали за объекты благоустройства

Количество участников онлайн-голосования по выбору общественных пространств и дворовых территорий для благоустройства в Татарстане достигло почти 303 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Самыми активными муниципальными образованиями на сегодняшний день являются Альметьевский, Лениногорский, Нурлатский, Пестречинский районы и Набережные Челны.

Всего от республики в этом году участвуют 273 общественных пространства во всех 45 муниципальных образованиях и 1,55 тысяч дворов. Сделать свой выбор можно на сайте gorodsreda.tatar.ru или на портале и в приложении «Услуги РТ». Онлайн-голосование завершится 30 апреля. Объекты отбирают для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

На субботнем совещании 6 апреля, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов, глава Минстроя Марат Айзатуллин призвал руководителей муниципалитетов усилить работу по информированию граждан о проведении онлайн-голосования.