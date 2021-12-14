Голикова заявила, что систему ОМС в России в январе 2022 года проавансируют полностью

В январе 2022 года на 100% окажется проавансирована система обязательного медицинского страхования. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ, сообщает РИА Новости.

«В целях бесперебойного оказания медицинской помощи в январе на 100% будет проавансирована система обязательного медицинского страхования для оказания медицинских услуг гражданам Российской Федерации», — отметила докладчик.

Ранее вице-премьер РФ призвала не отменять антиковидные ограничения в стране из-за высокой заразности нового штамма «омикрон».

Накануне, 13 декабря, в Великобритании был зафиксирован первый летальный исход от новой мутации коронавируса.