Голикова призвала не отменять коронавирусные ограничения из-за заразности нового штамма

Новый омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 очень заразен, поэтому необходимо сохранять все меры профилактики и не отменять введенные ранее ограничения в регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

По словам заместителя Председателя Правительства, в специальных изоляторах для пациентов с подозрением на коронавирус в Московской области находятся 177 вернувшихся в страну граждан, причем у 16 из них обнаружен новый штамм «омикрон».

«Почему я привожу эти цифры? Потому что это практически 10% от того количества [людей], которые сегодня находятся на изоляции. Это свидетельствует о высокой контагиозности и, как следствие, — о необходимости продолжения ограничительных мероприятий, имея в виду наступающие новогодние праздники», — объяснила Голикова.

Она также предупредила о риске распространения новой мутации в России в связи с новогодними праздниками, во время которых многие граждане, вероятно, отправятся в путешествия.

«Тем не менее трансграничные перемещения достаточно высоки, и скоро граждане поедут в отпуска, имея в виду возможность использования новогодних праздников, и, безусловно, мы не застрахованы от того, чтобы к нам не произошло дальнейшее проникновение этого штамма», — заключила вице-премьер.

Накануне, 13 декабря, в Великобритании был зафиксирован первый летальный исход от «омикрона».