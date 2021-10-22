Голикова: За неделю ситуация с коронавирусом осложнилась в 14 регионах РФ

За неделю с 15 по 22 октября заболеваемость коронавирусом Covid-19 серьезно выросла в 14 регионах России. Об этом, сославшись на данные эпидемиологической карты на портале стопкоронавирус.рф, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах», — перечислила она.



В связи с этим Голикова напомнила, что федеральный оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф.

Вице-премьер также подчеркнула, что бесплатная вакцинация является оптимальной защитой от коронавируса.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями из-за растущих рисков распространения Covid-19. Российский лидер также призвал россиян вакцинироваться, чтобы защитить себя и окружающих от коронавируса и избежать тяжелых последствий болезни.