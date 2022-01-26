Голикова: За два дня уровень госпитализации детей c Covid-19 вырос на 36,5%

За два дня в России произошел скачок уровня госпитализации детей с коронавирусной инфекцией. Об этом на совещании членов Правительства под председательством Президента РФ Владимира Путина заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, сейчас этот показатель достигает 36,5%. «Сейчас это предмет нашего особого внимания, конечно, мы к этому относимся с очень большим переживанием», — подчеркнула зампред Правительства.

С начала пандемии Covid-19 в России подтвердилось 358,7 млн случаев коронавирусной инфекции, число смертей достигает около 5,6 млн.

В России начинается вакцинация против коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Первые партии специальной вакцины «Спутник М» уже направлены в регионы России. В частности, в Татарстан поступила партия из 2880 доз.

Также в России ведется разработка детской вакцины от коронавируса. Как рассказал директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, на ее клинические испытания потребуется около трех-трех с половиной месяцев. Он также заявил, что для эффективной борьбы с распространением коронавируса за полгода нужно привить около 10 млн подростков.